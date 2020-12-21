Панна-футбол и камеди-триатлон: что ждет участников онлайн-марафона "Ты в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Порядка 300 мероприятий ждут участников онлайн-марафона "Ты в Москве" в ближайшие три дня, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В понедельник, 21 декабря, всех желающих приглашают принять участие в игре камеди-триатлон, в рамках которой нужно ответить на вопросы ведущего импровизационной шуткой. В этот же день пройдут игровые онлайн-собеседования при участии HR-специалистов и мастер-класс по панна-футболу.
На следующий день пройдут сразу несколько мероприятий, посвященные сервису TikTok, а также состоятся мастер-класс "Основы успешной коммуникации", лекция "Подкаст – что это такое" и турнир онлайн-квизов.
В последний день марафона, 23 декабря, для участников проведут лекции, во время которых расскажут о видах подкастов, о продвижении проекта в этой сфере и особенностях записи звука, а также проведут мастер-класс по рэп-фристайлу "Как написать свой лучший панчлайн".
Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте марафона. Записи предыдущих эфиров выложены в его социальной странице "ВКонтакте".
Онлайн-марафон "Ты в Москве" стартовал 14 декабря. Заммэра столицы Наталья Сергунина отмечала, что для участников подготовили насыщенную образовательную, деловую и культурную программы от городских молодежных проектов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: