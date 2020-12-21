Панна-футбол и камеди-триатлон: что ждет участников онлайн-марафона "Ты в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 300 мероприятий ждут участников онлайн-марафона "Ты в Москве" в ближайшие три дня, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В понедельник, 21 декабря, всех желающих приглашают принять участие в игре камеди-триатлон, в рамках которой нужно ответить на вопросы ведущего импровизационной шуткой. В этот же день пройдут игровые онлайн-собеседования при участии HR-специалистов и мастер-класс по панна-футболу.

На следующий день пройдут сразу несколько мероприятий, посвященные сервису TikTok, а также состоятся мастер-класс "Основы успешной коммуникации", лекция "Подкаст – что это такое" и турнир онлайн-квизов.

В последний день марафона, 23 декабря, для участников проведут лекции, во время которых расскажут о видах подкастов, о продвижении проекта в этой сфере и особенностях записи звука, а также проведут мастер-класс по рэп-фристайлу "Как написать свой лучший панчлайн".

Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте марафона. Записи предыдущих эфиров выложены в его социальной странице "ВКонтакте".

Онлайн-марафон "Ты в Москве" стартовал 14 декабря. Заммэра столицы Наталья Сергунина отмечала, что для участников подготовили насыщенную образовательную, деловую и культурную программы от городских молодежных проектов.

