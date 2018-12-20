В столичных парках пройдут праздничные забеги 1 и 7 января

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В шести парках Москвы 1 и 7 января пройдут праздничные утренние забеги, посвященные Новому году и Рождеству. Участники преодолеют дистанцию не более пяти километров. Бежать можно в комфортном темпе, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Их цель – познакомить для совместных утренних пробежек любителей спорта и здорового образа жизни. Утренние забеги проведут в музее-заповеднике "Коломенское", парке Дружбы, "Кузьминках", парке Олимпийской деревни, а также в ландшафтном парке "Северное Тушино" и парке 50-летия Октября", – говорится в сообщении.

Как уточняется, время прохождения дистанции каждым участником будет зафиксировано, а результат можно получить на электронную почту.

Ранее стало известно, что 23 декабря на ВДНХ пройдет благотворительный забег Дедов Морозов. Всю прибыль от проведения мероприятия направят в фонд "Вера" на помощь пациентам хосписов. Забег начнется в 11:00.