Фестиваль "Ростех" проходит в парке "Патриот". Прямой эфир

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Технические специалисты работают над решением этой проблемы

В парке "Патриот" проходит фестиваль фейерверков "Ростех". Масштабное шоу посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники фестиваля – лучшие российские пиротехнические команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска.

Пиротехники представят программы, состоящие из двух частей: визитная карточка под традиционную и современную музыку и произвольная программа.

Впервые за всю историю фестиваля шоу будут комментировать специалисты. Они расскажут о творческом замысле пиротехнических показов и объясняют важные технические моменты подготовки выступлений.