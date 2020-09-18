Фестиваль фейерверков "Ростех" в Москве посвятят юбилею Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль фейерверков "Ростех" состоится в Москве 19 сентября, сообщает ТАСС. Организаторы рассказали, что масштабное шоу посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками фестиваля станут лучшие российские пиротехнические команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска.

Транслировать фестиваль будут на телеканале "Звезда", в соцсетях, на крупнейших онлайн-площадках и на сайте фестиваля. Зрители смогут не просто посмотреть шоу, но и проголосовать за понравившуюся команду.

Участники представят программы, состоящие из двух частей: визитная карточка под традиционную и современную музыку и произвольная программа.

Конкурс стартует в 20:00. Кроме того, впервые за всю историю фестиваля шоу будут комментировать специалисты. Они расскажут о творческом замысле пиротехнических показов и объяснят важные технические моменты подготовки выступлений. На шоу зрителей также ждет фрагмент праздничного салюта Победы 9 мая 1945 года.

Ранее сообщалось, что фестиваль фейерверков впервые пройдет в формате масштабного телевизионного шоу. Прямая трансляция организовывается для обеспечения максимальной безопасности зрителей.

В прошлом году Россия заняла первое место на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском парке, темой которого стал театр.

