Марафон и флешмоб. Как участники "Московского долголетия" отпразднуют 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздники ко Дню защитника Отечества проведут для горожан старшего поколения в парках столицы 21 февраля. Мероприятия организуют в рамках проекта "Московское долголетие", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Праздник "Мы сильные, ловкие, умелые!" стартует в 11:30 у Джамгаровского пруда. В состязаниях будут участвовать четыре команды от территориальных центров соцобслуживания САО. На этапе под названием "Аты-баты, шли солдаты" участники посоревнуются в скандинавской ходьбе, а этап "Меткий стрелок" решили посвятить состязаниям в зимнем кегельбане. Далее следует соревнование по перетягиванию каната "Один за всех". На заключительном этапе "Переправа" команды продемонстрируют ловкость и сплоченность. Завершатся состязания танцевальным флешмобом.

В тот же день в парке "Кузьминки-Люблино" пройдет окружная спартакиада "Зимний марафон − 2019". Она начнется в 12:00 и соберет более 350 человек. Участников ждут конкурсы, игры и разнообразные спортивные соревнования.

Еще одно мероприятие ко Дню защитника Отечества проведут у политехнического колледжа № 50 на проспекте Генерала Алексеева в Зеленограде. В 11:30 там стартует конкурс "Зеленоградский супердедушка − 2019". Жюри оценит как творческие способности конкурсантов, так и их коммуникабельность и необычность сценических костюмов. Участники поборются за победу в номинациях "Самый творческий", "Самый спортивный", "Самый элегантный", "Самый стильный", и "Самый остроумный". А обладателю всех этих качеств разом присвоят звание супердедушки.

"Большая Москва": проект "Московское долголетие"



Ранее проекты "Московское долголетие", "Мосволонтер" и "Московская электронная школа" были признаны лучшими на Всероссийском конкурсе практик и инициатив социально-экономического развития.

Проект "Московское долголетие", стартовавший 1 марта 2018 года, занял первое место в номинации "Создание необходимых условий проживания и улучшения качества жизни населения". В его рамках в городе открылось восемь тысяч кружков, секций и курсов для людей старше 55 лет. Проект уже охватил 190 тысяч пенсионеров.