Новые видеоэкскурсии появились на медиаплатформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На медиаплатформе #Москвастобой стали доступны две новые видеоэкскурсии. Это два маршрута по парку музея-заповедника "Царицыно" и онлайн-экскурсия по выставке "Семья – душа России", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале отмечается, что на онлайн-экскурсии по историческому маршруту "Утренняя дорожка" директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина расскажет об истории этого места.

Видеоэкскурсия заместителя заведующего отделом музейно-образовательных программ и экскурсионного обслуживания Дмитрия Стального поможет изучить маршрут "Береговая дорожка".

Также на сайте москвастобой.рф представлена онлайн-экскурсия по выставке "Семья – душа России", которая проходит в музее-заповеднике "Царицыно". На экскурсии можно увидеть работы художников, основанные на личном восприятии темы ВОВ. Экспозиция состоит из двух частей – военного времени и мирной жизни.

Ранее сообщалось, что туристический сервис Russpass при содействии медиаплатформы #Москвастобой и Музея Москвы представил две новые видеоэкскурсии по знаковым местам столицы. Один из новых выпусков посвящен парку Победы на Поклонной горе. Другое видео рассказывает о "Сокольниках". Онлайн-экскурсии доступны сразу на нескольких платформах.