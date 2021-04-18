Парки, музеи, библиотеки и галереи подготовили пограмму для юных москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Юных жителей столицы приглашают посетить на следующей неделе московские парки, музеи, библиотеки, галереи и культурные центры, которые подготовили интересную программу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Гостей ждут концерты классической и гитарной музыки, турнир по шахматам, рассказы о великих итальянских художниках и ученых, а также мастер-класс по росписи пряников.
Видеолекцию об изобретениях Леонардо да Винчи подготовили сотрудники усадьбы Воронцово. Она будет доступна 21 апреля в 18:00 на страницах усадьбы в социальных сетях.
Также на сайте mos.ru можно приобрести билеты на вечер камерной музыки "Диалоги эпохи барокко, который состоится в Доме-музее Марины Цветаевой 21 апреля в 19:00.
Как нарисовать кота с помощью пера и туши, расскажут и покажут в библиотеке № 172. Онлайн-мастер класс в рамках творческой мастерской "Интересные дела" пройдет 22 апреля в 12:00 на странице библиотеки в Facebook.
Ранее в парке "Остров мечты" открылась новая зона "Отель Трансильвания". Он состоит из восьми сцен, где для зрителей подготовили активности и выступления. Гостей ждет поездка в вагончиках, а развлекать их будет более 50 аниматроников. Всего поездка занимает 3 минуты.
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