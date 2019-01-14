В Павильоне Книги на ВДНХ пройдут интерактивные чтения для детей и взрослых

В Павильоне Книги на ВДНХ 19 января пройдет вечер игр для детей и взрослых. Гостей мероприятия ждут интерактивные чтения и обсуждения отрывков из произведений, любопытные факты об авторах.
В программе мероприятия – литературная "мафия", "крокодил", книжные фанты и другие активности. Также в предстоящую субботу гости Павильона Книги в игровой форме проанализируют и изучат несколько литературных новинок для детей – "Приключения принца Олеомаргарина" Марка Твена, "Зверский детектив" Анны Старобинец, "Когда море стало серебряным" Грейс Лин. Интерактивные чтения проведет Мария Хмара, методист организации профессиональных наставников по чтению "Книжныйгид.org".
Начало мероприятия – 15:00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.
Павильон Книги открылся на ВДНХ в 2017 году. В павильоне представлена библиотека из лучших современных изданий: победители литературных премий последнего столетия, популярная наука, современная русская поэзия, книги по философии, социологии, антропологии и альбомы по искусству. Здесь также запущен сервис литературных рекомендаций: каждый читатель может посоветоваться с профессиональным литературоведом и составить личный план чтения, а услуга "Книжный консьерж" поможет найти и организовать бесплатную доставку издания для искушенных читателей из любой точки мира.
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