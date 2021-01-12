Московские парки подготовили культурную онлайн-программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Послушать лекции по истории и культуре Древнего Египта, стихи Осипа Мандельштама и получить уроки вокала москвичи смогут на страницах столичных парков в социальных сетях с 12 по 16 января, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

12 января в 12:00 состоятся сразу два развивающих мероприятия. На страницах Бабушкинского парка в Instagram, Facebook и "ВКонтакте" пройдет онлайн-урок по вокалу, который проведет руководитель вокальной студии Ангелина Романенко. Он подойдет как для самостоятельной практики, так и для всей семьи. Парк "Ходынское поле" на своих страницах в Instagram, Facebook и "ВКонтакте" в это же время покажет тренировку по суставной гимнастике, которая позволит разогреть мышцы и увеличить их подвижность.

12 января в 17:00 парк "Северное Тушино" начнет цикл виртуальных экскурсий по отсекам дизельной подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец", который будет состоять из пяти видеороликов. Ознакомиться с ними можно будет на страницах парка в Instagram, Facebook и "ВКонтакте", новые экскурсии будут публиковаться каждый вторник.

13 января в 16:00 музей-усадьба "Кусково" на официальном YouTube-канале проведет онлайн-экскурсию по залам Голландского домика, построенного в 1749 году в память об эпохе Петра I и его увлечении Голландией.

13 января в 17:00 на платформе Zoom ландшафтный парк "Митино" проведет для детей от пяти до 12 лет занятие "Как писали в Древнем Египте", на котором юные зрители смогут узнать технику древнего письма и научиться рисовать некоторые иероглифы.

14 января в 17:00 на страницах в Instagram, Facebook и "ВКонтакте" парка "Северное Тушино" пройдет онлайн-выставка "Персонажи любимых сказок", организованная вместе с Музеем кукол и мишек Тедди. Пользователи соцсетей смогут увидеть персонажей любимых сказок в авторском исполнении художниц Марины и Василисы Чирковых, в том числе куклу-царевну Несмеяну, сестрицу Аленушку и других.

15 января в 15:00 на странице парка "Красная Пресня" в Instagram пройдет онлайн-тренировка "Цигун для позвоночника" по китайской системе оздоровления, включающей в себя медитативные практики и дыхательные упражнения.

16 января в 13:00 на страницах в Instagram, Facebook и "ВКонтакте" Лианозовского парка состоится литературная встреча, на которой искусствовед Мария Краснова прочитает стихотворения Осипа Мандельштама. В программе – стихотворения "Нежнее нежного", "Сохрани мою тень навсегда", "Я вернулся в мой город" и другие.

16 января в 17:00 Сад имени Баумана на страницах в Instagram, Facebook и "ВКонтакте" опубликует очередной короткий видеоурок итальянского языка, из которого зрители смогут узнать новую идиому.

Ранее стало известно, что самой популярной электронной книгой среди россиян на новогодних каникулах стал детектив Джоан Роулинг "Дурная кровь". Данные привел сервис "ЛитРес". Среди лидеров также оказались книги "Внутри убийцы" Майка Омера, "Думай медленно... решай быстро" Даниеля Канемана, "Расширить сознание легально" Владислава Гайдукевича и "Тревожные люди" Фредрика Бакмана.