На портале "Узнай Москву" появился новый квест "Тимирязевка. Эхо старинной усадьбы"

Фото: Жан Балтазар де ла Траверс
Узнать легенды легенды Тимирязевского района и факты о старейшей сельскохозяйственной академии москвичи смогут с помощью нового квеста "Тимирязевка. Эхо старинной усадьбы" на портале "Узнай Москву", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Онлайн-квест на портале "Узнай Москву" проведет пользователей по закоулкам старой сельскохозяйственной академии, познакомит с интересными людьми, которые когда-то жили или бывали на территории современного Тимирязевского района, расскажет городские легенды и тайны, связанные с местностью", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.
Онлайн-викторина начнется с вопросов о названии находившегося здесь поместья. Другов вопрос будет посвящен открытию Петровской земледельческой и лесной академии (ныне это Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева). Участникам предстоит вспомнить, какое событие послужило предпосылкой для открытия учебного заведения.
Ранее на портале "Узнай Москву" открыли веломаршрут по знаковым местам для российской авиации и спорта. Пользователям предлагается проехать по Ходынке, увидеть стадион "Динамо", дворец спорта "Мегаспорт", "квартал ЦСКА" и другие интересные объекты и узнать в ходе велопрогулки примечательные факты о людях и событиях из истории российской авиации и спорта.
Веломаршрут начинается от станции метро "Динамо". Дальше предлагается двигаться вдоль Ленинградского проспекта, где можно будет проехать "ВТБ Арену", на которой сейчас играет московское "Динамо". После этого велосипедисты проедут мимо памятника основателю гидро- и аэродинамики Николаю Жуковскому.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: