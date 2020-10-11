На портале "Узнай Москву" появился новый квест "Тимирязевка. Эхо старинной усадьбы"

Фото: Жан Балтазар де ла Траверс

Узнать легенды легенды Тимирязевского района и факты о старейшей сельскохозяйственной академии москвичи смогут с помощью нового квеста "Тимирязевка. Эхо старинной усадьбы" на портале "Узнай Москву", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Онлайн-квест на портале "Узнай Москву" проведет пользователей по закоулкам старой сельскохозяйственной академии, познакомит с интересными людьми, которые когда-то жили или бывали на территории современного Тимирязевского района, расскажет городские легенды и тайны, связанные с местностью", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Онлайн-викторина начнется с вопросов о названии находившегося здесь поместья. Другов вопрос будет посвящен открытию Петровской земледельческой и лесной академии (ныне это Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева). Участникам предстоит вспомнить, какое событие послужило предпосылкой для открытия учебного заведения.

Ранее на портале "Узнай Москву" открыли веломаршрут по знаковым местам для российской авиации и спорта. Пользователям предлагается проехать по Ходынке, увидеть стадион "Динамо", дворец спорта "Мегаспорт", "квартал ЦСКА" и другие интересные объекты и узнать в ходе велопрогулки примечательные факты о людях и событиях из истории российской авиации и спорта.

Веломаршрут начинается от станции метро "Динамо". Дальше предлагается двигаться вдоль Ленинградского проспекта, где можно будет проехать "ВТБ Арену", на которой сейчас играет московское "Динамо". После этого велосипедисты проедут мимо памятника основателю гидро- и аэродинамики Николаю Жуковскому.