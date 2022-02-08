Более 130 бесплатных экскурсий пройдут в Москве ко Всемирному дню гида

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 130 бесплатных экскурсий пройдут 20 февраля в Москве ко Всемирному дню гида. Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, для посещения необходимо пройти онлайн-регистрацию в период с 8 по 18 февраля.

По ее словам, все мероприятия пройдут с соблюдением санитарных мер. Москвичей ждут познавательные прогулки с профессиональными гидами, которые расскажут об архитектурных памятниках на Пречистенке и предложат подняться на крышу здания в Таганском районе.

Во время экскурсии "Великолепная Пречистенка и ее благородные жители" участники увидят особняк Орлова, посольство Австрии (особняк И. А. Миндовского), Дом ученых, историческое пожарное депо, усадьбу Долгоруковых и особняк Ивана Морозова.

Также москвичей пригласят посетить палаты Зиновьевых–Юсуповых, усадьбу князей Куракиных, выставку автомобилей "Мечта москвича" на ВДНХ, а также "Moonlight. Прогулка с Есениным" и Московский зоопарк для знакомства с азиатскими слонами.

Экскурсионная программа подготовлена комитетом по туризму при поддержке департаментов культуры и культурного наследия, Московского метрополитена и Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов, турменеджеров и экскурсионных компаний.

Ранее в Москве запустили экскурсию "Ночь в метро". Гостей акции провезли на ретропоезде 1930-х годов, показали безлюдные станции, а также место стоянки составов метрополитена. В отеле "Националь" состоялся спектакль-экскурсия "Заблудшие".

