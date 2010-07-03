В выходные на ВДНХ научат готовить "царя блинов" и сожгут чучело Масленицы

В выходные на ВДНХ пройдет праздник "Гуляй народ – Масленица идет!", сообщает Агентство "Москва".
Для посетителей выставки подготовили тематические мастер-классы, лекции, конкурсы, игры на свежем воздухе, сжигание гигантского чучела, чаепитие и блинные угощения.
Все желающие смогут присоединиться к творческим мастер-классам, создать своими руками зерновое панно, тряпичную куклу или игрушку из лыка, а получившиеся авторские сувениры можно будет оставить себе.
В последний день народных гуляний можно будет поучаствовать в создании чучела Масленицы, а в 17:00 ее торжественно сожгут. Организует праздник семейно-образовательный центр "Городская ферма".
Еще один сюрприз для гостей ВДНХ – с 5 марта в кафе "Ферма" будет действовать специальное меню. Там можно будет попробовать классические, дрожжевые, картофельные и необычные цветные блины, а также проголосовать за самый вкусный из них. 8 марта проведут кулинарный мастер-класс по приготовлению лучшего лакомства – "царя блинов".
Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные, 9 и 10 марта, в Парке Горького отметят Масленицу. Гостей парка с 12 до 20 часов ждут развлечения на любой вкус, но одним из самых ярких событий станет сожжение пятиметрового валенка из соломы.
За два дня пройдет более 20 спектаклей и концертов, спортивные мастер-классы, в которых поучаствуют порядка шести тысяч человек, подвижные игры, танцевальные флешмобы и творческие занятия.
Масленицу празднуют на 24 московских площадках, где можно попробовать 210 видов блинов, посмотреть интересные спектакли, послушать фолк-исполнителей и поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах.
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