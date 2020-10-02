Музей Победы сократит время работы открытых площадок с 3 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Открытые площадки Музея Победы на Поклонной горе с 3 октября переходят на зимний режим работы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.
"С 3 октября в Музее Победы сократят время работы открытых площадок. Посетители смогут увидеть образцы военной техники с 10:00 до 18:30, кассы и вход будут открыты до 18:00, выходной день – понедельник", – говорится в сообщении.
Как уточняется, изменение режима работы связано с сокращением светового дня.
В пресс-службе добавили, что в таком режиме экспозиции музея под открытым небом будут работать до 31 марта следующего года.
С 1 октября на зимний режим работы перешел парк "Зарядье". Теперь павильоны и объекты парка работают до 20:00. Сообщалось, что режим работы парковки и общественных туалетов не изменится: объекты будут работать круглосуточно. А вот сеансы медиакомплекса "Полет" и медиахолла "360" будут работать по новому графику.
Ранее сообщалось, что Московский зоопарк также изменил часы работы из-за сокращения светового дня. С 1 октября посещать зоопарк можно с 9:00 до 19:00, кассы работают до 18:00.
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