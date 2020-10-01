Парк "Зарядье" перешел на зимний график работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский парк "Зарядье" изменил график работы. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

"С 1 октября "Зарядье" переходит на зимний график работы. Теперь павильоны и объекты парка работают до 20:00", – сказано в сообщении.

Отмечается, что режим работы парковки и общественных туалетов не изменится: объекты будут работать круглосуточно. А вот сеансы медиакомплекса "Полет" и медиахолла "360" будут работать по новому графику. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк также изменил часы работы из-за сокращения светового дня. С 1 октября посещать зоопарк можно с 9:00 до 19:00, кассы работают до 18:00.

