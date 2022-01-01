Онлайн-экскурсию о праздновании Нового года во время ВОВ запустили на Discovermoscow

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На портале Discovermoscow.com появилась новая онлайн-экскурсия "Елка Победы", посвященная празднованию Нового года во времена Великой Отечественной войны. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Музей Победы на Поклонной горе – одно из самых неочевидных мест, куда можно отправиться в поисках информации о праздновании Нового года. Однако именно там собраны уникальные предметы и документы, свидетельствующие о непрерывности традиции встречи этого зимнего праздника даже в самые трудные и страшные для всего мира времена", – говорится в материале.
Как уточняется, экскурсию подготовил туристический портал Discovermoscow.com совместно с Музеем Победы.
Пользователи смогут увидеть около 60 раритетных экспонатов, среди которых елочные игрушки и другие новогодние украшения. Также можно будет узнать о том, какие поздравительные открытки и подарки отправляли военным на фронт.
Кроме того, на виртуальной экскурсии покажут сохранившиеся фотографии, на которых запечатлены моменты подготовки к Новому году и самого празднования на фронте и в тылу.
Туристический сервис Discovermoscow.com, который объединяет медиаплатформу #Москвастобой и портал Discover.moscow, заработал в конце июля 2021 года.
На портале представлены музеи, старинные усадьбы, храмы и памятники. Там же можно найти раздел с онлайн-экскурсиями и виртуальными прогулками по городу.
Портал доступен на трех языках: русском, английском и китайском. Он состоит из трех разделов. Например, в "Лучшем" можно найти места и события, которые москвичи ищут чаще всего, в их числе необычные маршруты для пеших и велопрогулок.
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