Онлайн-экскурсию о праздновании Нового года во время ВОВ запустили на Discovermoscow

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На портале Discovermoscow.com появилась новая онлайн-экскурсия "Елка Победы", посвященная празднованию Нового года во времена Великой Отечественной войны. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.



"Музей Победы на Поклонной горе – одно из самых неочевидных мест, куда можно отправиться в поисках информации о праздновании Нового года. Однако именно там собраны уникальные предметы и документы, свидетельствующие о непрерывности традиции встречи этого зимнего праздника даже в самые трудные и страшные для всего мира времена", – говорится в материале.

Как уточняется, экскурсию подготовил туристический портал Discovermoscow.com совместно с Музеем Победы.

Пользователи смогут увидеть около 60 раритетных экспонатов, среди которых елочные игрушки и другие новогодние украшения. Также можно будет узнать о том, какие поздравительные открытки и подарки отправляли военным на фронт.

Кроме того, на виртуальной экскурсии покажут сохранившиеся фотографии, на которых запечатлены моменты подготовки к Новому году и самого празднования на фронте и в тылу.

Туристический сервис Discovermoscow.com, который объединяет медиаплатформу #Москвастобой и портал Discover.moscow, заработал в конце июля 2021 года.

На портале представлены музеи, старинные усадьбы, храмы и памятники. Там же можно найти раздел с онлайн-экскурсиями и виртуальными прогулками по городу.

Портал доступен на трех языках: русском, английском и китайском. Он состоит из трех разделов. Например, в "Лучшем" можно найти места и события, которые москвичи ищут чаще всего, в их числе необычные маршруты для пеших и велопрогулок.

