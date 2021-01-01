Московский планетарий будет работать с 2 по 10 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский планетарий с 2 по 10 января будет работать каждый день до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба планетария.

"2–10 января – открыт ежедневно с 10:00 до 21:00. В праздничный период с 2 по 10 января первый сеанс под куполом будет начинаться в 10:20", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в праздничные дни посетить можно Большой Звездный зал и 4D кинотеатр. Все билеты временно продаются только онлайн на сайте планетария.

Кроме того, в новогодние праздники все столичные парки и природные территории будут работать в обычном режиме. Зоны отдыха украсили декоративной подсветкой, инсталляциями и гирляндами. Это было сделано для придания праздничной атмосферы столичным паркам. Также на их территории будут звучать известные музыкальные произведения и песни лучших творческих коллективов и исполнителей, которые участвовали в конкурсе Московского продюсерского центра.