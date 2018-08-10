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Укладку нового дорожного покрытия на проспекте Мира завершат 12 августа 2018 года, сообщил заместитель начальника объединенного комплекса ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Зверев.

Ремонтные работы ведутся на участке проспекта Мира от Садового кольца до Третьего транспортного кольца.

"Происходит замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в объеме 84 тысячи квадратных метров. Работы ведутся в ночное время суток с неполным перекрытием проезжей части. Завершение работ на объекте планируется 12 августа, если не помешают погодные условия", – цитирует Зверева Агентство "Москва".

Гарантийный срок дорожного покрытия составляет три года. На данный момент этот срок подошел к концу, в связи с чем и производится замена. Через неделю на новое полотно можно будет нанести разметку.

В ремонтных работах задействованы около 50 специалистов и порядка 110 единиц техники, включая самосвалы, добавил Зверев.