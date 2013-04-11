Форма поиска по сайту

11 апреля 2013, 19:24

Российского велогонщика Кайкова уличили в употреблении допинга

Российского велогонщика Валерия Кайкова уличили в употреблении запрещенных препаратов. Допинг-проба, взятая у спортсмена, оказалась положительной.

Руководство команды "Русвело", в которой выступал Кайков, направило спортсмену уведомление о расторжении контракта, сообщается на официальном сайте "Русвело".

Проба была взята во внесоревновательный период. О том, какой именно запрещенный препарат принимал Кайков - не сообщается.

Кайков является чемпионом Европы 2012 года по велотреку в командной гонке.

