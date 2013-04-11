11 апреля 2013, 19:24Спорт
Российского велогонщика Кайкова уличили в употреблении допинга
Российского велогонщика Валерия Кайкова уличили в употреблении запрещенных препаратов. Допинг-проба, взятая у спортсмена, оказалась положительной.
Руководство команды "Русвело", в которой выступал Кайков, направило спортсмену уведомление о расторжении контракта, сообщается на официальном сайте "Русвело".
Проба была взята во внесоревновательный период. О том, какой именно запрещенный препарат принимал Кайков - не сообщается.
Кайков является чемпионом Европы 2012 года по велотреку в командной гонке.
