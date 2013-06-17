Завернутый в пакет младенец найден в подмосковной Апрелевке

В подмосковной Апрелевке найден брошенный младенец

В городе Апрелевка Московской области в ночь на 17 июня найден младенец, завернутый в пакет.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью, сообщение о находке поступило на пульт дежурного в 2:10. Полиции сообщили, что у забора одного из участков по улице Островская найден черный полиэтиленовый пакет с новорожденным.

"Ребенок предположительно азиатской внешности помещен в больницу, правоохранительные органы разыскивают его мать", - добавил собеседник.