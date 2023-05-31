Завод Volkswagen в Калуге продали без возможности обратного выкупа

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Российские активы концерна Volkswagen, в том числе автозавод в Калуге, были проданы без возможности обратного выкупа. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

"Без опциона", – ответил он на вопрос о подробностях сделки.

О продаже активов Volkswagen стало известно в марте 2023 года. Покупателем бизнеса стала компания "Арт-Финанс", которая входит в состав российского "Авилона". По информации СМИ, стоимость сделки составила порядка 125 миллионов.

Компания "Авилон" стала индустриальным партнером. Как отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, предприятие также нуждается в технологическом партнере, преимущественно с юго-востока. В середине мая вопрос был не решен.

