Чернышов обратился к Колокольцеву с просьбой взять на контроль ситуацию с Wildberries

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Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять на контроль ситуацию с Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении Чернышов отметил, что 25 мая 2023 года граждане России, которые являются продавцами и партнерами маркетплейса, организовали протест у главного офиса компании в Москве из-за блокировки вывода принадлежащих им денежных средств. Вероятно, причиной блокировки стало обнаружение компанией мошеннической схемы, которую используют партнеры сторонних рекламных сервисов, включая чат-бот в Telegram.

"Согласно разъяснениям, полученным мною от представителей ООО "Вайлдберриз", в ходе внутренней проверки было установлено, что около 300 продавцов – партнеров компании использовали несертифицированные агрегатором сторонние информационные системы, функционал которых позволял проводить рекламную кампанию без оплаты установленной условиями договора стоимости оказанных услуг, причинив этим ущерб компании", – добавил парламентарий.

По словам Чернышова, во время проверки партнеры компании были ограничены в выводе средств из личного кабинета. В связи с этим продавцы выразили несогласие и требовали отмены решения об ограничении вывода их денег.

В тексте обращения указано, что для установления обстоятельств инцидента Wildberries обратился с заявлением в МВД по Москве. Вице-спикер Госдумы отметил общественный резонанс вокруг ситуации. Он попросил Колокольцева поставить на личный контроль ход рассмотрения инцидента и посодействовать в принятии мер для защиты прав и законных интересов участников договорных отношений.

В начале мая 2023 года Wildberries раскрыл нелегальные способы товаров на маркетплейсе с помощью внешних сервисов. Это нанесло компании ущерб в размере около 650 миллионов рублей.

В компании объяснили, что продавцы обращались к лицам, которые помогали им рекламировать товары, используя специальный алгоритм, не оплачивая рекламу. Предполагается, что подобными услугами могли воспользоваться по меньшей мере 300 продавцов.

Аккаунты тех, кто предположительно пользовался таким способом продвижения, заблокировали. Недовольные решением компании предприниматели собрались около главного офиса Wildberries с требованием снять ограничения и вернуть замороженные на счетах средства.

Позже в компании заявили, что информация о блокировке товаров Wildberries на общую сумму около 50 миллиардов рублей не соответствует действительности. В Wildberries призвали продавцов, у которых приостановлены выплаты, к конструктивному диалогу для начала поиска возможных путей урегулирования ситуации и совместных решений.

