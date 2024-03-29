Ozon и Wildberries изменили режим работы в Белгороде

Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

Маркетплейсы Ozon и Wildberries решили изменить режим работы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгородской области из-за обстрелов.

Так, компания Wildberries закроет на некоторое время часть ПВЗ в Белгородской области, о чем сообщила пресс-служба компании.

"Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало", – приводит сообщение ТАСС.

При этом в маркетплейсе заявили, что мониторят ситуацию в регионе и информируют менеджеров, партнеров и клиентов о своих решениях, а также предупреждают их, как вести себя в экстренных инцидентах.

Ozon также после Wildberries принял решение изменить режим работы ПВЗ в Белгородской области. Так, по информации пресс-службы маркетплейса, вместе с партнерами компания смогла сформировать систему гибкого подхода к открытиям пунктов выдачи.

Например, если сотрудники ПВЗ считают ситуацию в районе небезопасной, тогда они могут не открывать пункт. При этом никаких штрафов в связи с этим не будет выписано, уточнили в компании.

Кроме того, Ozon принял решение продлить сроки хранения заказов на закрытых ПВЗ, пока пункт вновь не откроется.

Ранее Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов. До этого в телеграм-каналах писали, что несколько десятков ПВЗ компании могут закрыться из-за введения сервисного сбора со стороны маркетплейса.

В компании объяснили, что каждый день по разным причинам не работают порядка 100 пунктов выдачи заказов, что составляет меньше 0,5% сети.

