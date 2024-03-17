Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов

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Информация о массовом закрытии пунктов выдачи заказов Ozon не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РИА Новости.

"Наблюдаем, как в Сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности", – заявили в маркетплейсе.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что несколько десятков пунктов выдачи заказов Ozon закрылись или угрожают закрытием из-за введения сервисного сбора со стороны маркетплейса.

В Ozon отметили, что каждый день по разным причинам не работают порядка 100 пунктов выдачи заказов, что составляет меньше 0,5% сети. В компании заявили, что 16 марта по техническим причинам были закрыты около 70 пунктов.

В Ассоциации участников рынка электронной коммерции по правовой защите сообщили, что к ним обратились более 500 человек из-за планов Ozon ввести сервисный сбор.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский сообщил, что Wildberries и Ozon в настоящее время занимают доминирующее положение на рынке. Он обратил внимание, что потребители и представители малого бизнеса часто жалуются на маркетплейсы, уточнив, что чаще всего жалобы касаются завышения логистических затрат, установления невыгодных условий и назначения штрафов.

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