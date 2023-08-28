УАЗ решил запустить сборку автомобилей в Узбекистане

Фото: depositphotos/viperagp

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) собирается начать сборку машин в Узбекистане. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на пресс-службу технопарка.

По информации пресс-службы, сейчас компания рассматривает площадку технопарка "Чирчик" в Ташкентской области для начала сборки автомобилей. Представители технопарка и УАЗ уже переговорили о возможных перспективах сотрудничества.

Сотрудникам компании уже передали сведения о работе технопарка, а также о возможностях его резидентов, добавили в пресс-службе.

Ранее на саммите "Россия – Африка" прошли переговоры делегации Ганы с представителями УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) о возможной сборке автомобилей этого концерна в Гане. Председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенга подчеркнул, что Гана могла бы продавать эти автомобили по всей Африке.

В ОЭЗ "Технополис "Москва" на базе УАЗ собрали первый отечественный электрогрузовик