Переговоры о возможной сборке УАЗ в Гане пройдут на саммите "Россия – Африка"

Фото: vk.com/УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод

Переговоры делегации Ганы с представителями УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) о возможной сборке автомобилей этого концерна в Гане пройдут на саммите "Россия – Африка" в конце июля этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренса Ауку-Боатенга.

"Компания УАЗ пригласила нас встретиться на Петербургском форуме для обсуждения возможного сотрудничества", – заявил Ауку-Боатенг.

По его словам, на саммите будет идти речь об обсуждении локализации производства УАЗ в Гане. Он подчеркнул, что Гана могла бы продавать эти автомобили по всей Африке.

Глава совета пояснил, что для возможного подписания соглашения с концерном в переговорах на саммите примет участие представитель компании "Русский автоцентр" Ганы.

Второй саммит и экономический форум "Россия – Африка" состоится в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

Ранее сообщалось, что автомобильный завод "Соллерс" во Владивостоке возобновит работу 17 июля. Там планируют выпускать пикапы собственного бренда.

Отмечается, что "Соллерс" является российской компанией, владеющей площадками по выпуску отечественных внедорожников, легких коммерческих автомобилей УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), бензиновых двигателей ЗМЗ (Заволжский моторный завод).

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