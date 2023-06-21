В России начались продажи восьми моделей Honda

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В России стартовали продажи восьми моделей автомобилей японской компании Honda, сообщает Autonews.ru со ссылкой на дилера "Звезда Невы".

Машины будут продавать в Санкт-Петербурге. В линейку Honda в России входят седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey. Это в четыре раза больше, чем предлагалось до ухода компании из страны.

Сейчас складские запасы дилера составляют 50 автомобилей. Цены пока не называют. Все машины адаптированы для российских условий. На них дают гарантию на три года или 100 тысяч километров.

Автомобили поставляются с двух заводов Honda в Китае через официального дистрибьютора бренда в России, после чего их отгружают дилеру. На первом этапе планируется реализовывать более 20 машин в месяц. К осени 2023 года модельную линейку бренда в России расширят.

В марте прошлого года японские автоконцерны Honda и Mazda остановили экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию. Причиной такого решения стали падение курса рубля и разрыв цепочек поставок.