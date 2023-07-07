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Автомобильный завод "Соллерс" во Владивостоке возобновит работу 17 июля. Там планируют выпускать пикапы собственного бренда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации издания, "Соллерс" – российская компания, владеющая площадками, где выпускаются отечественные внедорожники, легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод).

Отмечается, что завод не работал с 2022 года. Ранее это было совместное предприятие Mazda и "Соллерс", на котором выпускались автомобили Mazda CX-5, Mazda 6 и Mazda CX-9.

В ноябре "Соллерс" выкупил долю японских партнеров. В связи с передачей доли концерн планировал отразить убыток в размере 12 миллиардов иен (более 82 миллионов долларов).

Также сообщалось, что первое российское производство антиблокировочных систем (ABS) и электронных систем динамической стабилизации (ESP) для легковых автомобилей запустили в Костроме. Планируется, что объем производства составит 850 тысяч штук в год с возможностью расширения до 1,2 миллиона.

"Актуальный репортаж": компания "Соллерс" начала продавать автомобили под своим брендом