Губернатор Ульяновской области встретится с руководством УАЗ после сообщений о протесте

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проведет встречу с генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) Алексеем Спириным и руководителем профсоюза автозавода после информации о протесте работников.

"На совещание также пригласят министра экономического развития и промышленности Ульяновской области Николая Зонтова, который отвечает за промышленность и тему повышения зарплат в отраслях", – передает слова пресс-службы главы региона РИА Новости.

Ранее УАЗ опроверг информацию о митингах и забастовках сотрудников в связи с жалобами на низкую заработную плату.

До этого в ряде телеграм-каналов появились сообщения, что на заводе в Ульяновске начался митинг из-за низких зарплат у сотрудников.

Отмечалось, что прокуратура Засвияжского района проведет проверку в связи с появившейся в Сети информацией.

