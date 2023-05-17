УАЗ опроверг информацию о забастовке сотрудников завода из-за низких зарплат

Фото: ТАСС/Дмитрий Сандимиров

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) опроверг информацию о митингах и забастовках сотрудников в связи с жалобами на низкую заработную плату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УАЗа.

В среду 17 мая в ряде телеграм-каналов появилась информация, что на заводе в Ульяновске начался митинг из-за низких зарплат у персонала.

"Сегодня на УАЗ после рабочей смены проходила плановая встреча работников с генеральным директором. Такие мероприятия проводятся еженедельно на разных производственных участках. Обсуждались вопросы, в том числе и по повышению зарплаты", – отметили представители УАЗ.

В пресс-службе добавили, что средняя зарплата на заводе выше средней по рабочим специальностям в регионе, то есть больше 38 тысяч рублей.

В 2021 году заработная плата сотрудников повышалась на 6%, в 2022 году – на 10%. В этом году в марте зарплата была поднята на 5%, а 1 июня состоится еще одно повышение на 7%, добавили на предприятии.

Прокуратура Засвияжского района заявила, что проводит проверку в связи с появившейся в Сети информацией о низких зарплатах. Об этом региональное ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"Незамедлительно выехавший на предприятие исполняющий обязанности прокурора района Ефремкин А. Н. анализирует вопросы своевременности и полноты выплаты трудовому коллективу заработной платы", – указано в сообщении.

Если на предприятии будут выявлены нарушения, то прокуратура примет соответствующие меры, отметили в ведомстве.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявлял о всплеске конкуренции за рабочую силу на рынке.

Для сохранения морального климата в коллективе работодателям придется повышать зарплаты, подчеркнул он. По его словам, сейчас хорошую работу смогут найти сварщики, фрезеровщики, а также водители и другой персонал.

