WSJ: компания ExxonMobil рассчитывает вернуться на рынок РФ

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Американская нефтяная компания ExxonMobil изучает возможность вернуться на российский рынок. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Организация планирует вернуться на проект "Сахалин-1", если Москва и Вашингтон одобрят это в рамках мирного процесса по Украине.

По информации СМИ, компания обратилась в Белый дом за поддержкой в случае возвращения в РФ. В частности, глава ExxonMobil Даррен Вудс обсуждает эту тему с лидером США Дональдом Трампом на протяжении последних недель. Данный шаг ознаменовал бы резкое сближение России и США, считают журналисты.

В июне Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть идеи российского бизнеса об условиях возвращения иностранного. Согласно поручению, кабмин должен изучить предложения по установлению порядка согласования сделок, по которым лица недружественных иностранных стран приобретают недвижимое имущество для предпринимательской деятельности в России, право распоряжаться акциями хозяйственных обществ и иные права.

Одним из условий возвращения иностранных компаний в Россию будет хранение всех данных на российских серверах, заявлял министр экономического развития России Максим Решетников.