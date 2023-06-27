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Онлайн-ретейлер Ozon устранил технические сложности с работой сервиса на пунктах выдачи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня вечером наблюдались временные технические сложности со входом в ряд сервисов Ozon: некоторые продавцы и агенты пунктов выдачи не могли войти в личный кабинет", – отметили в сообщении.

В компании уточнили, что сложившиеся проблемы могли повлиять на выдачу заказов в некоторых пунктах выдачи. В настоящее время технические сложности для сотрудников пунктов онлайн-ретейлера устранены. Заказы выдаются в обычном режиме.

По данным маркетплейса, эта ситуация не повлияла на оформление заказов, то есть покупки совершаются без проблем.

В Ozon принесли свои извинения перед партнерами и покупателями за временные неудобства. В компании заявили, что для тех, кто сегодня не смог получить заказ в пункте выдачи, был продлен срок хранения покупки.

В начале июня произошел сбой в приложении "Тинькофф Банка". Пользователи не могли перевести денежные средства по системе быстрых платежей. Кроме того, клиенты банка не могли перевести средства с карт "Тинькофф" на карту стороннего банка или осуществить перевод между своими счетами.

Также сообщалось, что при попытке совершить перевод с карты "Тинькофф" по системе быстрых платежей в приложении всплывало окно "Операция невозможна. Повторите попытку позже".

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