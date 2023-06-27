ГД приняла закон об антимонопольных ограничениях для цифровых платформ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума 27 июня в третьем, финальном чтении приняла так называемый пятый антимонопольный пакет. Он направлен на регулирование деятельности цифровых платформ, в числе которых маркетплейсы и агрегаторы.

Принятые нововведения призваны пресечь злоупотребления доминирующим положением, исключить картельные соглашения и прочие антирыночные действия на цифровых рынках.

Законом вводится понятие "сетевой эффект", которое связывает потребительскую ценность цифровой платформы с количеством продавцов и покупателей, которые с ее помощью совершают сделки. Так, для платформ, чей сетевой эффект дает 35-процентную долю сделок на рынке и выручку более 2 миллиардов рублей в год, вводится запрет на злоупотребление своим положением.

Полномочие оценивать сетевой эффект маркетплейсов и агрегаторов получит Федеральная антимонопольная служба. С ее же участием должны будут проходить сделки, сумма которых превышает 7 миллиардов рублей.

Закон об антимонопольном регулировании цифровых платформ вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Ранее ФАС обратилась в правительство РФ с предложением вывести маркетплейсы из-под моратория на проведение проверок, действующего для IT-компаний, поскольку ведомство периодически получает жалобы на их работу, однако сделать с этим ничего не может. Кабмин предложение поддержал.



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