13:57Экономика
Правительство РФ поддержало предложение ФАС об отмене моратория на проверки маркетплейсов
Фото: depositphotos/dedivan1923
Правительство РФ поддержало проведение работ по выводу маркетплейсов из-под моратория на проведение проверок, действующего для IT-компаний, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что ведомство замечает то, что цифровые платформы и маркетплейсы увеличивают свою власть на российском рынке, но антимонопольные меры по отношению к ним не могут быть применены.
"Тем не менее у нас периодически поступают жалобы на отдельные крупные маркетплейсы, и чтобы в них разобраться, принять меры, нужно выводить из-под моратория", – передает его слова РИА Новости.
Правительство РФ дало согласие и работа, а также оформление вопроса по выводу маркетплейсов из-под моратория в данный момент продолжается, резюмировал глава ФАС.
О необходимости вывести маркетплейсы из-под моратория Шаскольский заявлял 24 мая. В этот же день ФАС направила в правительство страны письмо с соответствующей просьбой.
ФАС приостановила выездные и повторные налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года. Под исключения подпали лишь те проверки, которые были назначены с согласия руководства вышестоящего налогового органа или ФНС.
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