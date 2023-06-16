Правительство РФ поддержало предложение ФАС об отмене моратория на проверки маркетплейсов

Фото: depositphotos/dedivan1923

Правительство РФ поддержало проведение работ по выводу маркетплейсов из-под моратория на проведение проверок, действующего для IT-компаний, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что ведомство замечает то, что цифровые платформы и маркетплейсы увеличивают свою власть на российском рынке, но антимонопольные меры по отношению к ним не могут быть применены.

"Тем не менее у нас периодически поступают жалобы на отдельные крупные маркетплейсы, и чтобы в них разобраться, принять меры, нужно выводить из-под моратория", – передает его слова РИА Новости.

Правительство РФ дало согласие и работа, а также оформление вопроса по выводу маркетплейсов из-под моратория в данный момент продолжается, резюмировал глава ФАС.

О необходимости вывести маркетплейсы из-под моратория Шаскольский заявлял 24 мая. В этот же день ФАС направила в правительство страны письмо с соответствующей просьбой.

ФАС приостановила выездные и повторные налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года. Под исключения подпали лишь те проверки, которые были назначены с согласия руководства вышестоящего налогового органа или ФНС.



В Wildberries сообщили, что практикой платного возврата товаров борются с шопоголиками