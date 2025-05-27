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00:35

Шоу-бизнес

Лепс подал заявку на регистрацию товарного знака "дядьГРИШ"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народный артист России Григорий Лепс подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "дядьГРИШ". Об этом сообщает ТАСС.

Заявка от артиста поступила в ведомство 20 мая. Сейчас по ней проводится формальная экспертиза.

Под брендом "дядьГРИШ" можно будет выпускать диски звукозаписи, голограммы, электронные доски объявлений, цифровые вывески, видеофайлы и развлекательные передачи. Кроме того, заявка подана в категории гостиницы и пансионы.

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак "Шоу Вована и Лексуса" пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова. Заявка была подана в марте прошлого года. Исключительные права будут действовать до марта 2034 года.

Правообладателем на знак стало ООО "Бэйс медиа", которое занимается кинопроизводством и производством телевизионных программ.

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