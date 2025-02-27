Закрытые в центре Москвы бутики люксовых брендов продолжают работу

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В центре столицы бутики люксовых брендов, несмотря на закрытие, продолжают обслуживать постоянных клиентов. Для них в премиальных магазинах предусмотрен специальный доступ через "черный вход", выяснили журналисты Москвы 24.

В одном из таких бутиков сотрудники подтвердили, что принимают только заранее приглашенных покупателей.

"Мы работаем только под своих клиентов, только со своей клиентской базой. И в принципе пускаем сюда только тех людей, которых мы знаем, кого мы пригласили сами", – рассказала одна из сотрудниц бутика.

Отмечается, что в таких магазинах, как Louis Vuitton и Prada, работники бутиков обновляют витрины, поддерживают чистоту и следят за состоянием коллекций.

Кроме того, многие люксовые бренды продолжают оплачивать аренду зданий в центре Москвы. Одним из таких примеров является торговый дом итальянского бренда Gucci, который все еще арендует четырехэтажный особняк на Петровке за три миллиона долларов в год.

Эксперт по недвижимости Анастасия Озолина считает, что брендам, которые продолжают оплачивать аренду, будет проще вернуться к работе в России, когда снимут санкции.



Анастасия Озолина эксперт по недвижимости Поиск помещения для сегмента люкс – очень сложный процесс. Сейчас намного дешевле бренду платить арендную ставку, чем нести расходы на закрытие и демонтаж магазина, а потом на открытие нового.

Ранее Gucci зарегистрировал одноименную торговую марку в Роспатенте. Благодаря этому компания сможет продавать сумки, платья, женскую и детскую одежду, нижнее белье и купальники, а также обувь и головные уборы.

Кроме того, под брендом можно будет реализовать спортивные товары, в частности лыжи и доски для серфинга, плюшевые игрушки, ювелирные украшения, посуду и кухонный инвентарь. Компания получила права на товарный знак до 2033 года, следует из данных Роспатента.

