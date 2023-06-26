Сеть "Вкусно – и точка" повысила стоимость блюд в меню

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" с 26 июня повысила цены на позиции в меню. Рост цен на некоторые блюда составил около 10 рублей.

О намерении повысить стоимость блюд сеть заявила неделю назад. Подобные меры в компании объяснили ростом себестоимости позиций.

Таким образом, в предприятии "Вкусно – и точка" рядом со станцией "Улица 1905" Московского метрополитена цена за круассан с сыром теперь составляет 150 рублей вместо 139 рублей ранее, чизкейки с разными вкусами можно приобрести за 185 рублей против 175 рублей неделей ранее.

Некоторые позиции в меню предлагаются посетителям по прежним ценам. В частности, творожник и розан с ванильным кремом все так же можно приобрести за 79 и 119 рублей соответственно.

Ранее "Вкусно – и точка" запустила доставку через собственное приложение. Сервис стал доступен в 122 городах России. До конца года он заработает и в других регионах присутствия сети.



"Вкусно – и точка" поднимет цены почти на все меню