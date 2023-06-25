Сеть "Вкусно – и точка" возобновила работу в Ростове-на-Дону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" возобновила работу своих ресторанов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"Мы рады сообщить, что предприятия в Ростове-на-Дону вновь работают в штатном режиме", – поделились в пресс-службе.

В субботу, 24 июня, рестораны сети в городе временно закрылись. Решение было принято на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер".

Ранее сообщалось, что "Вкусно – и точка" добавила возможность оформления доставки заказов через собственное приложение. Сервис сейчас доступен в 122 российских городах. До конца года он заработает и в других регионах, где есть рестораны этой сети.

Компания "Вкусно – и точка" решила поднять цены на десерты с 26 июня