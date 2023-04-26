Gloria Jeans займет место флагмана Uniqlo на Новом Арбате

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Сеть магазинов Gloria Jeans откроет точку продаж на месте флагмана Uniqlo на Новом Арбате в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

"Компания договорилась об аренде помещения на Новом Арбате, которое раньше занимал флагман Uniqlo. Площадь помещения – около 2 000 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Сеть займет место на Новом Арбате по долгосрочному контракту. Открытие магазина запланировано на июнь.

По данным на конец 2022 года, Gloria Jeans включила 675 магазинов в 300 российских регионах. В 2023 году площадь магазинов достигла 1 500 квадратных метров против 800 квадратных метров годами ранее.

Магазины Uniqlo официальной закрылись в РФ 21 марта 2022 года. Вместе с тем работу прекратил и онлайн-магазин компании.

Сейчас приобрести одежду Uniqlo можно на площадках Lamoda, Ozon и CDEK.Shopping. Россиянам доступны оригинальные вещи бренда.

