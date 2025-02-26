"Автодор" заявил, что уход Vinci с рынка не повлияет на деятельность компании

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Уход французского инфраструктурного холдинга Vinci S. A. не повлияет на деятельность "Автодора", заявили в пресс-службе госкомпании.

СМИ ранее сообщали, что Vinci вышла из российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс.

"Уход компании Vinci с российского рынка является следствием санкционной политики государств – членов Европейского союза", – приводит сообщение ТАСС.

Дорожно-эксплуатационная деятельность ведется и велась российскими компаниями, зарегистрированными на территории России. В "Автодоре" напомнили, что на старте формирования сети скоростных дорог сотрудничество с иностранными фирмами помогло применить зарубежный опыт как в строительстве, так и в эксплуатации скоростных дорог.

В итоге, по версии компании, российские фирмы вышли на высокий технологический уровень и теперь соответствуют всем мировым уровням по технологиям постройки, содержания и скорости возведения дорог.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог для ушедших из России автомобильных компаний и решивших вернуться. По мнению парламентариев, налог может быть установлен в размере, равном потерянной из-за ухода с российского рынка прибыли. Своими действиями эти компании подставили местных предпринимателей, считают в ГД.

