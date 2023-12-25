Глава Минэкономразвития РФ сообщил об уменьшении количества проверок бизнеса

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Количество проверок бизнеса в России заметно уменьшилось, однако контроль за предпринимательской деятельностью необходимо сохранять. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, пишет RT.

"Мы эту пружину отжали максимально, да, и сейчас надо очень внимательно посмотреть, чтобы у нас действительно контроль там, где он необходим, был в должном объеме", – подчеркнул он.

При этом Решетников обратил внимание, что, если проверки полностью убрать, бизнесмены, которые следуют правилам, "будут в дураках по отношению к тем", кто их не соблюдает.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил МВД не злоупотреблять проверками бизнеса. По его словам, важно, чтобы от проверок не страдала предпринимательская деятельность.

В свою очередь, правительство России решило продлить действие моратория на проведение проверок бизнеса на 2024 год. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что количество таких проверок снизилось в пять раз в сравнении с показателем 2019 года. Предприниматели смогли направить ресурсы на выполнение текущих задач, расширение проектов и выходы на новые рынки, отметил он.



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