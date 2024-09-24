Женщин-предпринимателей приглашают принять участие в мини-интенсиве МБМ

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Москвичек, которые ведут бизнес или планируют открыть свое дело, приглашают на мини-интенсив "Старт бизнеса по-женски" от ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рамках интенсива организаторы подготовили три блока – "Польза", "Вдохновение" и "Интерактив". В первом горожанок ждут выступления экспертов, которые поделятся секретами бесплатного продвижения своих телеграм-каналов, приемами в создании инфографики карточек товаров и услуг на маркетплейсах для увеличения продаж, а также расскажут, как привлечь финансирование на старте проекта.

Во втором блоке участницы познакомятся с предпринимательницами, которые расскажут о своем деле и успехах в бизнесе. Среди них – создательница бренда вязаных аксессуаров, владелица интернет-магазина тканей, врач-психотерапевт, стилист и тренер по бегу.

Третий блок, в свою очередь, включит в себя мастер-классы по тайм-менеджменту, оформлению шапки личного профиля и авторского канала в мессенджере Telegram. Помимо этого, кураторы научат слушательниц различным приемам, которые позволят подчеркнуть статус на переговорах.

В число выступающих вошли коуч по женским стартапам Оксана Шарая, основатель женского бизнес-сообщества Любовь Хатамова, эксперт по развитию бизнеса в Telegram Елена Кленова и многие другие.

Мини-интенсив пройдет 30 сентября с 10:00 до 18:00 в бизнес-пространстве "Митинг Поинт" делового центра "Москва". Участие в мероприятии бесплатное, однако необходима предварительная регистрация по ссылке.

Между тем 15 октября в Москве стартует обучение в проекте "БизнесКап: кофейня с нуля" для тех, кто хотел бы открыть свою кофейню и успешно вести бизнес в этой сфере. Участники проекта смогут приобрести необходимые знания и навыки для успешного открытия своего первого заведения в течение двух месяцев.

Организаторы подготовили насыщенную программу, в которую были включены 14 онлайн-уроков и 6 очных встреч. Так, в рамках проекта состоится мастер-класс по приготовлению кофе, каппинг (дегустация напитка), а также семинары, которые проведут представители популярных кофеен.