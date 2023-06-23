Самозанятые в РФ смогут регистрировать собственные товарные знаки

Фото: depositphotos/artjazz

В России самозанятые с 29 июня получат право регистрировать собственные товарные знаки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

На сегодняшний день подобную возможность имеют только ИП и юридические лица. В Минэкономразвития отметили, что обладание товарным знаком поможет самозанятым защитить свою продукцию от копирования и позволит повысить известность личного бренда.

В ведомстве уточнили, что соответствующие поправки в Гражданский кодекс были приняты еще в июне прошлого года, однако вступают в силу только сейчас.

По словам главы Роспатента Юрия Зубова, для новой категории заявителей не будет никаких разграничений, а также не изменится размер пошлин и скидок. Он напомнил, что при подаче заявки в электронной форме на любой объект интеллектуальной собственности будет предоставляться скидка в 30% на уплату госпошлины.

К концу прошлого года в России насчитывалось 6,5 миллиона самозанятых, а на конец мая, по данным Федеральной налоговой службы и Минэкономразвития, их число уже достигло 7,5 миллиона. Суммарная выручка самозанятых за 2022 год составила почти 126 миллиардов рублей.

Ранее замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова сообщила, что уровень развития малого и среднего бизнеса в России в настоящее время превышает показатели, которые фиксировались еще до начала пандемии.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что порядка шести миллионов самозанятых в России не получают минимальную оплату труда.

"Актуальный репортаж": в РФ хотят продлить налоговые льготы для самозанятых