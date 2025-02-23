Мантуров заявил, что зарубежные бренды должны будут присутствовать в новых регионах РФ

23 февраля, 14:50Экономика
Фото: depositphotos/artjazz
Зарубежные бренды после возвращения в РФ должны будут присутствовать в новых регионах, предупредил заместитель главы правительства России Денис Мантуров.
"У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам. Поэтому размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун", – сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
До этого Мантуров назвал неоднозначной ситуацию с возвращением иностранного автопрома в РФ. По его словам, представителям не удастся вернуться на российский рынок так же легко, как они ушли с него.
Между тем в Госдуме предложили ввести налог для ушедших из России автомобильных компаний, решивших вернуться в страну.
Мантуров заявил, что Россия будет допускать на рынок тех, в ком заинтересована