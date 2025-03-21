Система контроля качества топлива "Газпром нефти" стала лауреатом премии правительства РФ

Фото: пресс-служба "Газпромнефть – Региональные продажи"

Топливный оператор "Газпромнефть – Региональные продажи" стал лауреатом премии правительства России за создание эффективной системы мониторинга качества моторного топлива. Распоряжение о присуждении премии подписал Михаил Мишустин.

Как рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, премия отмечает выдающиеся достижения организаций в улучшении производственных процессов, оптимизации труда и внедрении самых высоких стандартов.

"Для лауреатов это предмет гордости, признание заслуг на самом высоком уровне. Для всех предприятий страны – источник лучших практик, стимул для совершенствования своей деятельности", – добавил министр.

Предприятие обеспечивает поставки бензина и дизеля на АЗС, сельхозпроизводителям, транспортным компаниям, промышленным предприятиям и муниципальным организациям, а контроль качества топлива осуществляется с помощью лабораторных комплексов и собственной цифровой системы.

"Благодаря современному оборудованию и новейшим цифровым решениям мы выстроили комплексную эффективную систему топливообеспечения российских регионов, которая гарантирует качество нашей продукции и услуг. При этом ключевую роль в ежедневной работе предприятия играет высококвалифицированная команда: специалисты по работе с клиентами и топливной логистике", – заявил генеральный директор "Газпромнефть – Региональных продаж" Валерий Ледовских.

Премия правительства РФ в области качества проводится ежегодно среди российских компаний и организаций, служит отраслевым ориентиром и стандартом по развитию устойчивой модели бизнеса. Эксперты премии анализируют систему менеджмента качества, условия труда и программы поддержки персонала, подход к развитию сервиса по модели конкурса премии.

Ранее в Москве наградили лауреатов 27-го всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". В 2024 году в конкурсе приняли участие 9 округов, 61 регион, 1 371 предприятие и 2 031 товар, из которых 687 стали лауреатами. Ежегодная премия направлена на поддержку отечественных производителей и развитие выпуска высококачественных товаров.