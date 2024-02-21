Danone хочет продать российский бизнес компании "Вамин" из Татарстана – СМИ

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Французская компания Danone, российскими активами которой временно управляет Росимущество, рассматривает компанию "Вамин" из Татарстана в качестве потенциального покупателя своего бизнеса, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Financial Times.

По данным издания, директор принадлежащей "Вамин" компании Айрат Мухамадеев направил письмо министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, заявив о готовности заплатить 17,7 миллиарда рублей за получение контроля над российским бизнесом Danone.

Ожидается, что 7,7 миллиарда рублей из этой суммы пойдут на обслуживание долга "дочки" французской компании.

16 июля Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone, принадлежащих иностранным компаниям, во временное управление России. Должность гендиректора российской "дочки" Danone занял зампред правительства Чечни и глава Минсельхоза республики Якуб Закриев.

Позже стало известно, что Danone списала порядка 200 миллионов евро активов после их национализации Россией. При этом компания заявила, что по-прежнему считает себя владельцем бизнеса в РФ, хоть и не контролирует его.



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