NYP: Бренд Zara обвинен в педофилии из-за принта на футболке

Фото: AP/Dmitri Lovetsky

Испанский бренд Zara обвинили в педофилии из-за двусмысленной надписи на детской футболке, передает New York Post.

Блогер Лаура Уилсон из Лондона показала в видео футболку, на которой изображены две клубники, сопровождаемые надписью: "Сделай укус. Клубника – небольшой всплеск сладкой радости. Идеальный перекус". Как при этом подчеркнула блогер, слово snack ("перекус") также имеет значение "сексуально привлекательный человек".

"Я шокирована. Это неправильно", – сказала Уилсон.

Ее мнение поддержали десятки тысяч зрителей. В итоге представители Zara принесли извинения перед аудиторией. В компании отметили, что при создании дизайна руководствовались только благими намерениями.

В начале марта 2022 года испанская fashion-группа Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, сообщила о прекращении работы на территории России. В итоге были закрыты магазины и онлайн-торговля нескольких принадлежащих ей брендов.

В ноябре 2023 года первый магазин сети Redecoro начал свою работу в столичном ТЦ "Метрополис". Сеть заняла нишу Zara Home и H&M Home. Там представлены предметы для декора, посуда, товары для кухни и ванной.