ФАС проверит "Светофор" на нарушение закона о торговле

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Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят сеть магазинов "Светофор" на нарушение закона о торговле по инициативе депутата Госдумы Сергея Лисовского. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на обращение парламентария от 17 февраля.

В письме к руководителю ведомства Максиму Шаскольскому депутат отметил, что компания предлагает на неоптимальных для поставщиков условиях договоры через логистические распределительные центры сети, а не напрямую.

Такие соглашения, указал Лисовский, относятся к договорам комиссии, которые дают возможность не приобретать продукцию сразу, а после 30 дней с момента истечения срока годности утилизировать ее за счет поставщика.

Подобные действия противоречат статье 9 Федерального закона № 381, который регулирует сферу торговли. Кроме того, отметил депутат, в магазинах "Светофора" были обнаружены контрафактные товары.

Результаты проверки не будут опубликованы в ближайшее время, так как во владении сети находится большое количество распределительных центров, к каждому из которых относятся по 500 поставщиков, добавил Лисовский.

Если нарушения будут обнаружены, сети выпишут штраф в размере 1 миллиона рублей за каждый договор. Депутат также предложил повысить размер указанного штрафа до 2 миллионов рублей за договор.

В свою очередь, ведомство заявило, что 19 февраля направило поручение в территориальные органы с целью провести проверку. Служба изучит договоры поставок с точки зрения соблюдения логистическими центрами условий по оплате товаров, а также запретов на их возврат в течение 30 дней с момента покупки и требований о возврате товаров с истекающим сроком годности.

Также ФАС оценит соблюдение запрета на компенсацию расходов поставщиков за утилизацию нереализованной продукции.

Ранее Лисовский обратился в Роспотребнадзор с жалобами на многочисленные нарушения сети, в том числе на несоблюдение законов о маркировке, торговле, регламентов при производстве пищи, а также продажу некачественной и небезопасной продукции.

В магазинах "Светофора" провели внеплановые проверки, по результатам которых более 10 супермаркетов прекратили или приостановили деятельность по решению судов с января 2025 года. Две точки приняли решение о закрытии, работа еще восьми была приостановлена на срок от 30 до 90 суток.