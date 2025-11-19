Рестораторы пожаловались на условия продажи готовой еды в магазинах РФ

Фото: 123RF.com/saskekun

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) пожаловалась на неравенство в правилах работы общепита и торговых сетей, которые также реализуют готовую еду. Соответствующее обращение президент организации Игорь Бухаров направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину, передает РБК.

По словам Бухарова, рестораторы обеспокоены ситуацией, когда магазины активно развивают направление продаж готовой еды и фактически оказывают те же услуги питания, что и предприятия общепита, вплоть до организации зон приема пищи. Однако к таким торговым точкам применяются менее строгие нормы и требования, чем к ресторанам и кафе.

Кроме того, эта еда обходится покупателям дешевле не только за счет масштабов бизнеса, но и из-за "отсутствия требований к оборудованию, помещениям и процессам", добавили рестораторы.

В разговоре с изданием президент ФРиО пояснил, что владельцы ресторанов и кафе, в отличие от торговых сетей, вкладывают немалые средства в оборудование, вентиляцию, водоочистку и обучение персонала. Магазины же, по его мнению, не всегда предусматривают надлежащие условия для приготовления и употребления еды. Рестораторы убеждены, что готовая еда в магазинах должна регулироваться по тем же принципам, что и деятельность общепита.

Согласно действующему законодательству, деятельность фуд-зон в супермаркетах определяется как розничная торговля, а не общественное питание, уточнила адвокат Елизавета Меткина.

Таким образом, магазины при реализации готовой еды не оказывают услугу, как рестораны и кафе, а продают товары. При этом прилегающие к торговым залам столики с микроволновками оформлены как "зоны отдыха покупателей", а не отдельное предприятие общепита.

Базовые санитарные нормы и техрегламенты к безопасности продуктов для торговых сетей и точек общепита одни, но для последних существует более широкий набор законодательных требований, сказала Меткина.

Магазины не обязаны иметь отдельные помещения для приготовления еды, специальные системы вентиляции или соблюдать те же требования к обработке посуды, что и рестораны, добавила гендиректор юридической компании Анна Барабаш.

Если инициативу ФРиО поддержат, то торговым сетям придется либо отказываться от фуд-зон, либо привести свои посещения в соответствие с требованиями к ресторанам, указала Барабаш.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что в готовых салатах с майонезом и роллах из магазинов образуется благоприятная среда для размножения бактерией. Врач посоветовала также осторожно относиться к нарезанным фруктам, так как они выделяют сок, тоже становясь средой для развития микроорганизмов.