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Один из крупнейших российских книжных магазинов "Библио-Глобус" может съехать из помещений на Лубянке в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора направления многофункциональной недвижимости Евгению Прилуцкую.

Как сообщали СМИ, в интернете появилось объявление о сдаче в аренду трех этажей книжного магазина. Их площадь составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Однако затем объявление было снято с публикации.

"На книжную индустрию сильно влияет увеличение доли онлайн-продаж. Давление аренды и сокращение продаж стали мотивом для подобного решения", – отметила эксперт.

По ее словам, здание располагается на одной из самых трафиковых столичных улиц. Прилуцкая считает, что аренда помещений обходится магазину в 8,5–10 миллионов рублей в месяц. Сами помещения она оценила в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее в Москве заработала первая сеть автоматических станций по выдаче книг – книгоматы. В каждом книгомате более 350 книг разных жанров – от исторической прозы до фантастики. Любой желающий может забрать понравившуюся книгу за 5 минут, для этого понадобится только единый читательский билет.