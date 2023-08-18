Титов призвал работодателей активнее брать на работу осужденных

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал работодателей, которые испытывают нехватку кадров, активнее предоставлять рабочие места осужденным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Титова.

Уточняется, что речь идет о людях, которым либо изначально назначили исправительные работы, либо заменили неотбытую часть наказания на более мягкий вид.

По данным ФСИН, на сегодня около 1700 работодателей пользуются услугами более 26 тысяч подобных рабочих: в строительстве, промышленном производстве, сфере услуг, ЖКХ, сельском хозяйстве и прочих сферах.

По словам Титова, ФСИН готова увеличить предложение. Он назвал осужденных к принудительным работам дисциплинированной рабочей силой, которая находится под наблюдением и контролем сотрудников ФСИН.

Ранее сообщалось, что онлайн-ретейлер Ozon планирует до конца этого года взять на работу более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания.

Отмечалось, что такие сотрудники будут собирать заказы, работать в фулфилмент-центрах и обрабатывать возвращаемые заказы на складах.